Прививочный квест: через что приходится пройти ярославцам, чтобы сделать прививку от COVID-19

Такое объявление висит в торговом центре. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

В последнее время, особенно после того, как вышло постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер, вопрос, где и как сделать прививку, стал более чем актуален. Какие вакцины есть в области, хватит ли их, записываться на укол в поликлинику или пойти в торговый центр… Ажиотаж породил спрос, где-то – дефицит и огромные очереди, и сейчас вакцинация напоминает полосу препятствий, пройти которую не каждому под силу.

На данный момент есть несколько способов, которыми могут воспользоваться ярославцы, изъявившие желание сделать прививку от Covid-19. Мы решили разобраться в каждом из них по отдельности, выявить все плюсы и минусы, сложности и подводные камни.

Идем в поликлинику

Первый и пока, пожалуй, самый распространенный - вакцинация в любом медицинском учреждении. Записаться можно по телефону или на сайте «Госуслуги». Но и здесь, к сожалению, часто возникают сложности: запись обычно доступна только на месяц вперед, так как все ближайшие числа уже давно заняты - такой сильный наплыв желающих привиться. После того, как вы записались, в назначенную дату вы должны прийти в пункт вакцинации и занять очередь. Время ожидания в такой очереди может затянуться от часа до целого дня. К тому же далеко не все медицинские учреждения снабжены комфортными местами для сидения, кондиционерами и прочими удобствами. Во многих районных амбулаториях люди просто стоят друг у друга на головах, о социальной дистанции речь не идет. Если же вы выдержали и это испытание на терпение, то поздравляем: вы достигли цели и можете сделать прививку. Но далеко не каждый может спокойно пройти через все эти этапы и не истратить на них большую часть своих нервных клеток.

Комфортно, но вакцины нет...

Есть и другой вариант. Пункты вакцинации оборудуют в местах большого скопления людей. Например, в торговых центрах, цирках и универмагах. Одним из таких пунктов в Заволжском районе стал строительный супермаркет «Леруа Мерлен». Мы отправились туда, чтобы посмотреть, как проходит процесс вакцинации и действительно ли это так удобно, как нам обещали.

В торговых центрах пункты вакцинации удобные и комфортные, но вакцин там мало. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

При входе в магазин оборудовано небольшое помещение, которое снабжено всем необходимым. Оно довольно комфортное и чистое. На первый взгляд, все устроено очень хорошо: у входа сидит консультант, который записывает всех желающих, на дверях расположены стенды с подробной инструкцией и рекомендациями, рядом установлены скамейки для ожидания и информационная стойка, которая, правда, почему-то пустовала. При взгляде на все это даже появляется надежда, что наконец-то все устроено удачно, и недовольных не будет. Но не тут-то было. Оказалось, что за видимым благополучием скрывается большая проблема: вакцины попросту не хватает. Людей так долго уговаривали привиться, многие сопротивлялись, но, наконец, решились и... что в итоге? Они приходят, хотят записаться, а им отказывают просто потому, что препарата нет. Причем, случаи не единичные, повторяются изо дня в день.

- Каждый день прихожу, а тут уже полный список. Доз-то всего двадцать одна. Даже если с утра запишешься, то не факт, что успеешь. Они работают с 13:00, сейчас только 10:30, а уже пятьдесят человек записано, - сокрушается человек из очереди.

Примерно та же ситуация и в торговом центре «Аура». Здесь поток людей намного сильнее, а стало быть, и желающих привиться больше. Но, как следствие, возникает проблема: записаться на вакцинацию практически невозможно, так как списки заполняются практически сразу же после открытия ТЦ. А количество доз тоже небольшое, поэтому пункт работает от силы пару часов в день. Получается, что для того, чтобы вакцинироваться, человеку нужно пройти целый квест: рано утром, еще до открытия, занять очередь, дождаться начала записи, пробиться вперед сквозь толпу желающих и только тогда у него появится шанс привиться. Возникает вопрос: какой же тогда в этом всем смысл? Не проще ли записаться на «Госуслугах» или по телефону и привиться в обычной поликлинике?

Вывод: в теории такой способ вакцинации очень практичен и удобен, однако, как выяснилось на практике, его еще нужно дорабатывать и совершенствовать.

Пункты вакцинации оборудованы во многих торговых центра. ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Коллективная вакцинация: как записаться?

Недавно мы узнали об еще одном способе вакцинации. О нем рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Надежда Корзина в прямом эфире ВКонтакте. «Пандемия коронавируса бьет новые рекорды» - с такой не очень обнадеживающей фразы начался эфир. И действительно, количество заболевших растет, статистика отнюдь не радует. По этой причине правительство области приняло решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В связи с этим в последнее время в Ярославле, как и во всей России, набирает популярность новый вид вакцинации - коллективная. Ее суть заключается в том, что люди прививаются не по одному, а целыми организациями, предварительно договариваясь с медицинским учреждением. Работникам предприятий и крупных объединений не придется возиться с регистрацией и документами, стоять в очередях и волноваться, хватит ли вакцины. Делается все гораздо проще: директор организации заключает договор с больницей или поликлиникой и медицинские работники сами приедут со всем необходимым. Таким образом, за несколько часов будет привит весь рабочий коллектив, а также все родственники и знакомые сотрудников, изъявившие желание вакцинироваться.

Один из спасателей пожарно-спасательного отряда Ярославской области рассказывает, как проходила данная процедура у них в подразделении.

- К нам прибыла бригада медиков в составе трех человек: один из них проводил обследование, второй занимался документацией, а третий делал прививки. Для этого был отведен «класс» - кабинет, в котором у спасателей обычно проводятся учебные занятия. Его помыли, продезинфицировали и только потом приступили к вакцинации. В итоге процедуру прошел 21 человек, все это в общей сложности заняло около часа, - говорит он.

Проанализировав все три способа, доступные людям на данный момент, мы пришли к выводу, что самым удобным, пожалуй, является последний - групповой. Он действительно не приносит никому неудобств, а также дает бОльшие гарантии безопасности.

В заключение хотелось бы привести один пример из истории. В 1959 году в Москве были выявлены случаи заболевания черной оспой, которая вскоре начала быстро распространяться. Узнав об этом, правительство распорядилось в экстренном порядке доставить в столицу оспенную вакцину. За три дня привезли 10 миллионов доз. Через десять дней после обнаружения первого заболевшего были привиты 5 559 670 москвичей и более 4 000 000 жителей Подмосковья.