Где сделать прививку от коронавируса в Ярославской области: пункты вакцинации

Ярославская область активно включилась в прививочную кампанию от COVID-19
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ярославская область активно включилась в прививочную кампанию от COVID-19. Сейчас в регионе работает уже 39 пунктов вакцинации, в ближайшее время их число будет увеличено до 46.
Как сообщил директор департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов, первый этап вакцинации уже прошли 5412 ярославцев. В регион уже завезли порядка 18,5 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», в ближайшее время поступил еще одна партия – это еще около 15 тысяч доз.
Вакцинная от коронавируса в Ярославской области проводится бесплатно. Прививку может сделать каждый ярославец, при условии, что у него нет противопоказаний.
К противопоказаниям относятся:
- острый коронарный синдром или инсульт в течение последнего года;
- хронические инфекции;
- туберкулез;
- новообразования;
- сифилис;
- ВИЧ;
- беременность и период грудного вскармливания.
Перед тем, как направить на прививку, врач должен провести осмотр пациент: измерить температуру и давление, составить медицинскую анкету. Если температура окажется выше 37 градусов, вакцинацию придется отложить. Не делается укол и при острой фазе какого-либо заболевания, например, инфекционного или обострении у хроников.
Вакцинация проходит в два этапа. На первом делается укол компонентом I вакцины, после чего пациенту выдается сертификат. Компонент II вводится через 21 день. Врачи предупреждают, что могут быть индивидуальные реакции на препарат: слабость, недомогание, повышение температуры. Если они не проходят за 1-3 дня, следует обратиться к медикам.
Рекомендации вакцинированным:
- в течение трех дней не мочите место инъекции,
- не посещайте сауну и баню,
- не употребляйте алкоголь,
- избегайте чрезмерных физических нагрузок.
Прививки от коронавируса делают в поликлиниках по месту прикрепления. Также можно сделать вакцинацию вместе с рабочим коллективом, в таком случае она проводится в том медучреждении, на территории которого находится организация. Заявку и список группы подает работодатель.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно двумя способами:
- позвонить в поликлинику по месту жительства,
- через портал «Госуслуги».
Чтобы записать онлайн, необходимо авторизоваться на портале, перейти в раздел «Мое здоровье», далее – «Запись к врачу». После этого выбрать медицинскую организацию и графу «Вакцинация от COVID-19» и записаться на нее. Уведомление о регистрации придет на электронную почту. Если планы изменились, запись можно отменить.
- Почти треть записавшихся на вакцинацию либо не приходят, либо опаздывают к назначенному времени, и, тем самым, создают проблемы как медикам, так и самим пациентам. Хотел бы призвать ярославцев к более ответственному отношению к себе и окружающим, - попросил Василий Тубашов.
Адреса прививочных пунктов
Ярославль, Дзержинский район:
- КБ №9, поликлиника №1 (Тутаевское шоссе, 95),
- КБ №9, поликлиника №5 (Тутаевское шоссе, 85),
- КБ №9, поликлиника №2 (ул.Турфанова, 21, корпус 2),
- КБ №9, поликлиника №3 (Тутаевское шоссе, 31).
Ярославль, Фрунзенский и Красноперекопский районы:
- КБ имени Семашко, поликлиника №1 (ул.Носкова, 8),
- КБ №2, поликлиника №1 (Московский проспект, 43/10),
- Поликлиника №2 (ул.Ньютона, 30).
Ярославль, Кировский и Ленинский районы:
- ЦГБ, поликлиника №1 (проспект Октября, 52),
- ЦГБ, поликлиника №2 (ул.Угличская, 38).
Ярославль, Заволжский район:
- КБ №3, поликлиника №1 (ул.Маяковского, 61).
Ярославский район:
- Кузнечихинская амбулатория (Лесная Поляна, 10),
- Красные Ткачи (ул.Большая Октябрьская, 15).
Рыбинск и Рыбинский район:
- Городская больница №3 (ул.Черняховского, 14),
- Поликлиника №1 (ул.50 лет ВЛКСМ, 54),
- Городская больница №4 (ул.Цимлянская, 3),
- Поликлиника №2 (ул.Кулибина, 18),
- Поликлиника №3 (ул.Свободы, 4а),
- Поликлиника №4 (пр-т Ленина, 150а),
- Городская поликлиника №3 (ул.Гоголя, 24),
- Городская больница №2 (ул.М.Горького, 52),
- ЦРП (ул.Солнечная, 41).
Переславль-Залесский:
- ул.Свободы, 42а.
Ростов:
- ул.Октябрьская, 19.
Борисоглебский:
- ул.Красноармейская, 23а.
Тутаев:
- ул.Комсомольская, 104.
Углич:
- ул.Северная, 7.
Мышкин:
- ул.Самкова, 1.
Гаврилов-Ям:
- ул.Северная, 5а.
Данилов:
- ул.Карла Маркса, 64.
Большое село:
- ул.Челюскинцев, 1а.
Брейтово:
- ул.Республиканская, 35.
Новый Некоуз:
- Больничный переулок, 5.
Красный Профинтерн:
- ул.Набережная, 7.
Некрасовское:
- ул.Набережная, 46.
Бурмакино:
- ул.Ленина, 21а.
Пошехонье:
- ул.Красноармейская, 5.
Пречистое:
- ул.Некрасова, 15.
Любим:
- деревня Осанково, ул.Нефтяников, 1.