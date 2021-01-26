Где сделать прививку от коронавируса в Ярославской области: пункты вакцинации

Ярославская область активно включилась в прививочную кампанию от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославская область активно включилась в прививочную кампанию от COVID-19. Сейчас в регионе работает уже 39 пунктов вакцинации, в ближайшее время их число будет увеличено до 46.

Как сообщил директор департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов, первый этап вакцинации уже прошли 5412 ярославцев. В регион уже завезли порядка 18,5 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», в ближайшее время поступил еще одна партия – это еще около 15 тысяч доз.

Вакцинная от коронавируса в Ярославской области проводится бесплатно. Прививку может сделать каждый ярославец, при условии, что у него нет противопоказаний.

К противопоказаниям относятся:

- острый коронарный синдром или инсульт в течение последнего года;

- хронические инфекции;

- туберкулез;

- новообразования;

- сифилис;

- ВИЧ;

- беременность и период грудного вскармливания.

Перед тем, как направить на прививку, врач должен провести осмотр пациент: измерить температуру и давление, составить медицинскую анкету. Если температура окажется выше 37 градусов, вакцинацию придется отложить. Не делается укол и при острой фазе какого-либо заболевания, например, инфекционного или обострении у хроников.

Вакцинация проходит в два этапа. На первом делается укол компонентом I вакцины, после чего пациенту выдается сертификат. Компонент II вводится через 21 день. Врачи предупреждают, что могут быть индивидуальные реакции на препарат: слабость, недомогание, повышение температуры. Если они не проходят за 1-3 дня, следует обратиться к медикам.

Рекомендации вакцинированным:

- в течение трех дней не мочите место инъекции,

- не посещайте сауну и баню,

- не употребляйте алкоголь,

- избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Прививки от коронавируса делают в поликлиниках по месту прикрепления. Также можно сделать вакцинацию вместе с рабочим коллективом, в таком случае она проводится в том медучреждении, на территории которого находится организация. Заявку и список группы подает работодатель.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно двумя способами:

- позвонить в поликлинику по месту жительства,

- через портал «Госуслуги».

Чтобы записать онлайн, необходимо авторизоваться на портале, перейти в раздел «Мое здоровье», далее – «Запись к врачу». После этого выбрать медицинскую организацию и графу «Вакцинация от COVID-19» и записаться на нее. Уведомление о регистрации придет на электронную почту. Если планы изменились, запись можно отменить.

- Почти треть записавшихся на вакцинацию либо не приходят, либо опаздывают к назначенному времени, и, тем самым, создают проблемы как медикам, так и самим пациентам. Хотел бы призвать ярославцев к более ответственному отношению к себе и окружающим, - попросил Василий Тубашов.

Адреса прививочных пунктов

Ярославль, Дзержинский район:

- КБ №9, поликлиника №1 (Тутаевское шоссе, 95),

- КБ №9, поликлиника №5 (Тутаевское шоссе, 85),

- КБ №9, поликлиника №2 (ул.Турфанова, 21, корпус 2),

- КБ №9, поликлиника №3 (Тутаевское шоссе, 31).

Ярославль, Фрунзенский и Красноперекопский районы:

- КБ имени Семашко, поликлиника №1 (ул.Носкова, 8),

- КБ №2, поликлиника №1 (Московский проспект, 43/10),

- Поликлиника №2 (ул.Ньютона, 30).

Ярославль, Кировский и Ленинский районы:

- ЦГБ, поликлиника №1 (проспект Октября, 52),

- ЦГБ, поликлиника №2 (ул.Угличская, 38).

Ярославль, Заволжский район:

- КБ №3, поликлиника №1 (ул.Маяковского, 61).

Ярославский район:

- Кузнечихинская амбулатория (Лесная Поляна, 10),

- Красные Ткачи (ул.Большая Октябрьская, 15).

Рыбинск и Рыбинский район:

- Городская больница №3 (ул.Черняховского, 14),

- Поликлиника №1 (ул.50 лет ВЛКСМ, 54),

- Городская больница №4 (ул.Цимлянская, 3),

- Поликлиника №2 (ул.Кулибина, 18),

- Поликлиника №3 (ул.Свободы, 4а),

- Поликлиника №4 (пр-т Ленина, 150а),

- Городская поликлиника №3 (ул.Гоголя, 24),

- Городская больница №2 (ул.М.Горького, 52),

- ЦРП (ул.Солнечная, 41).

Переславль-Залесский:

- ул.Свободы, 42а.

Ростов:

- ул.Октябрьская, 19.

Борисоглебский:

- ул.Красноармейская, 23а.

Тутаев:

- ул.Комсомольская, 104.

Углич:

- ул.Северная, 7.

Мышкин:

- ул.Самкова, 1.

Гаврилов-Ям:

- ул.Северная, 5а.

Данилов:

- ул.Карла Маркса, 64.

Большое село:

- ул.Челюскинцев, 1а.

Брейтово:

- ул.Республиканская, 35.

Новый Некоуз:

- Больничный переулок, 5.

Красный Профинтерн:

- ул.Набережная, 7.

Некрасовское:

- ул.Набережная, 46.

Бурмакино:

- ул.Ленина, 21а.

Пошехонье:

- ул.Красноармейская, 5.

Пречистое:

- ул.Некрасова, 15.

Любим:

- деревня Осанково, ул.Нефтяников, 1.