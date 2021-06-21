В ярославской колонии №1, известной пытками над заключенными, нашли мертвым осужденного

Заключенный покончил жизнь самоубийством в колонии №1 Ярославля. ФОТО: Архив КП

В ярославской колонии №1, которая стала известна всей стране из-за издевательств над заключенными, очередное ЧП. Здесь покончил жизнь самоубийством 31-летний мужчина. Его тело 19 июня обнаружили в одном из помещений ИК.

- На место происшествия незамедлительно была вызвана группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятия результатов не дали, осужденный скончался, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

На теле заключенного, как пояснили в пресс-службе регионального СКР, имелись признаки суицида. Одна из главных версий, почему мужчина решил покончить с собой – личные проблемы с людьми, которые ждали его на воле.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Проверку организовала и прокуратура Ярославской области. На место выезжали прокурор и его помощник по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена на контроль прокурором региона Дмитрием Поповым, - пояснили в областной прокуратуре.

ИК-1 хорошо известна всей России по сводкам новостей. Первый скандал, связанный с манерой «воспитания» осужденных сотрудниками исправительной колонии №1, разгорелся в июле 2018 года. В Сеть попало видео из ИК, на котором видно, как сотрудники колонии бьют заключенного, льют ему на лицо воду и всячески издеваются. Были возбуждены уголовные дела, по которым уже вынесены приговоры.

В феврале этого года появились новые видео с избиениями, после которых один осужденный, по данным «Новой газеты», скончался, второй долгое время провел в больнице.