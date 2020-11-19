Суд оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии

Вынесены приговоры по делу о пытках в ярославской колонии. ФОТО: Ярославский областной суд

Суд Заволжского района Ярославля оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии №1.

- Михайлов и Николаев признаны невиновными, оправданы в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию, - сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Как раз для них – бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и врио начальника ИК Дмитрия Николаева, гособвинение просило максимальные сроки наказания. Прокуратура настаивала на семи годах лишения свободы для каждого, так как, по мнению следствия, именно Николаев и Михайлов давали указания провести с осужденным «воспитательную работу».

Помимо них на скамье подсудимых сегодня, 19 ноября, оказались 10 человек. Обвинение запросило для них от 4 до 5,5 лет лишения свободы, но суд оказался гуманнее.

- Сипан Мамоян и Алексей Микитюк признаны виновными и приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Алексей Андреев приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Сергею Драчеву, Дмитрию Соловьеву, Руслану Цветкову назначены наказания в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев каждому, - говорится в приговоре.

Суд учел время, проведенное обвиняемыми под стражей и освободил их в зале суда.

Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Андрей Зыбин и Александр Морозов также признаны виновными по делу и приговорены каждый к четырем годам заключения в ИК общего режима. Их бывший коллега Максим Яблоков проведет в местах не столь отдаленных 4 года и 3 месяца.

В отношении еще одного фигуранта дела «о пытках в ярославской колонии» - заместителя начальника ИК-1 Ивана Калашникова – производство по делу приостановлено из-за его болезни.

Напомним, что видео, где теперь уже бывшие сотрудники ИК-1 избивают заключенного Евгения Макарова появилось в сети в 2018 году. Само избиение происходило в 2017-м.

- Должностные лица нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и спецсредствами по голове, туловищу и конечностям. Противоправные действия явились профилактической мерой воздействия за систематические нарушения установленного порядка отбывания наказания и неуважительное отношение к сотрудникам колонии, - поясняли в СКР по Ярославской области.

Опубликованная видеозапись вызвала огромный общественный резонанс, по делу о превышении должностных полномочий были задержаны 15 человек. Бывший замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов осужден на 4 года.