Появились новые видео с избиениями в ярославской колонии №1

Мужчину валят на парты, несколько человек его держат, несколько - бьют. Скриншот с видео фонда "Общественный вердикт"

"Новая газета" опубликовала очередные видео с жуткими избиениями заключенных в исправительной колонии №1 Ярославля. Эти шокирующие записи оказались в распоряжении фонда "Общественный вердикт" и сегодня, 23 февраля, были обнародованы. По данным "Новой газеты", видео были сняты несколько лет назад, но уголовные дела по ним не возбуждались, на судебных процессах, которые проходили в отношении сотрудников ярославского УФСИН, никак не фигурировали. А тем временем, один из пострадавших скончался, другой остался жив, но некоторое время после освобождения провел в больнице.

Данная запись, как сообщает "Новая газета", была сделана в августе 2016 года. Человек, которого избивают, пока хочет сохранить свое имя в тайне. Накануне истязания в колонии прошли обыски, во время них сотрудники УФСИН выбрасывали на пол еду заключенного, разбрасывали его вещи и топтали Коран.

- Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами, - говорит осужденный в беседе с уфсиновцами, которая предшествовала избиению.

На видео видно, как мужчина в одним трусах стоит перед несколькими людьми в форме и пытается доказать, что он тоже человек, несмотря на то, что находится за решеткой. Сидеть ему остается 13 дней, дома у мужчины траур. Все происходит в том самом классе с партами, который хорошо известен по прошлым видео, как место истязаний заключенных.

- Я выйду тихо-мирно. Вы провоцируете нас! Вы! - в какой-то момент переходит на крик осужденный, но сотрудники просят его говорить спокойно. Ведь они с ним же спокойно разговаривают.

Итог этой "беседы" очевиден: мужчину валят на парты, несколько человек его держат, несколько - бьют. Слышны крики...

Осужденный, как уточняют в "Новой газете", вышел на свободу 12 сентября и почти сразу оказался на больничной койке, где провел две недели. Другой осужденный, который по данным издания, также подвергся пыткам в ИК-1, из больницы так и не вышел. Этот случай имел место в 2017 году. Гражданин Грузии Важа Бочоришвили попал в колонию в 2016 году. Родственники, зная, что у мужчины есть серьезные проблемы со здоровьем и будучи наслышана о нравах в ИК, наняли адвоката, который периодически приходил к осужденному и уточнял, все ли у него в порядке. Почти год жалоб не поступало и от услуг правозащитника отказались. Как выяснилось, зря. Как пишет издание со ссылкой на родственников пострадавшего, после пыток Важу посадили в штрафной изолятор, пробовали лечить, а потом в тяжелом состоянии перевели в рыбинскую больницу. Пациенту необходима была пересадка печени, однако, гражданин другого государства сделать ее в России не могли. Мужчина умер не дожив до освобождения 1,5 года. Он отсидел чуть меньше половины положенного срока.

Сейчас родственники Важи Бочоришвили собираются привлечь к ответственности и тех, кто непосредственно избивал мужчину, и руководство колонии.

Скандал вокруг ярославской ИК-1 разгорелся в 2018 году, когда в Сети появилось видео с избиением Евгения Макарова. Тогда было возбуждено первое уголовное дело и начался процесс, который получил негласное название "дело о пытках в ярославской колонии". В итоге два человека были оправданы, остальные, а их больше 10 человек, получили разные сроки, некоторые - условные. По данным "Новой газеты", на кадрах новых видео видны сотрудники, которые уже осуждены по делу Макарова.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службы УФСИН по Ярославской области и регионального СКР.