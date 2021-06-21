«В дыму со свалки жизни нет»: в Ярославской области загорелся мусорный полигон

Горит полигон ТБО. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске загорелся полигон твердых бытовых отходов «Аксеново». Об этом в социальных сетях рассказали местные жители, которые задыхаются от дыма и смрадного запаха.

- К жаре и запахам куриного помета, вывозимого несметными объемами с птичника, добавился пожар на свалке, на полигоне твердых бытовых отходов Рыбинска. Начинается игра в русскую рулетку: куда ветер, туда и дым, а в дыму со свалки жизни нет, - пишет в группе «Подслушано в Рыбинске» подписчица.

- Это кошмар какой-то! Смрад, запах горелой пластмассы, - вторит ей Ирина Тощакова.

Местные жители вызвали пожарных. Сейчас на месте работает 15 человек личного состава и 3 машины. Причины возгорания пока неизвестны.