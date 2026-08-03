В Ярославле чествовали игроков клуба "Локомотив". Фото: Правительство Ярославской области.

В "Арене 2000" 2 августа прошел праздник хоккея. В День железнодорожника здесь чествовали дважды обладателя Кубка Гагарина -команду "Локомотив", и молодежь клуба, команду "Локо", которая в этом году взяла Кубок Харламова.

ФОТО: Правительство Ярославской области

"Сейчас многие в стране говорят, что Ярославль захватил хоккейный трон. Это так и есть. Три выхода в финал за три года, две победы, дважды обладатели Кубка Гагарина. Молодежка выиграла Кубок Харламова. Наши ребята также стали лидерами первенства по следж-хоккею. И за этим стоит серьезная работа. Огромное спасибо командам, тренерскому штабу, руководству клуба и РЖД. И, конечно, нашим жителям, нашим болельщикам. Хоккей – командная работа. Поддержка и энергетика чувствовались на протяжении всей борьбы, во всех муниципальных округах, на всех фан-зонах", - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Члены команды "Локомотив", которые в этом году стали обладателями Кубка Гагарина в первый раз, получили почетные грамоты губернатора региона. Дважды победители удостоились одной из высших наград региона – Почетного знака Алексея Мельгунова. Его ранее вручили и главному тренеру Бобу Хартли. А еще хоккеистам вручили статуэтки медведей. У ребят из "молодежки" медведь держит в лапах один кубок, у их старших товарищей - два: за 2025-й и за 2026-й годы.

ФОТО: Правительство Ярославской области

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев также удостоен знака "Почетный гражданин Ярославской области".

"Какова ценность этой победы? Очень высока. В начале сезона мы испытывали серьезные трудности. Но в решающих матчах наша команда преобразилась, и мы увидели команду-чемпион. Ребята проявили свои лучшие качества: волю к победе, терпение, высшее мастерство, сплоченность и в результате – успех. Большая победа. Наверное, это и есть высшая справедливость. Безусловно, эту победу мы отдаем как дань уважения ушедшей команде "Локомотива". Надеюсь, что они смотрят оттуда и радуются вместе с нами", - сказал Юрий Яковлев.

ФОТО: Правительство Ярославской области

После торжественной части в "Арене 2000" прошло красочное шоу и концерт.

ФОТО: Правительство Ярославской области

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Площадь перед "Ареной 2000" в Ярославле стала называться площадью Чемпионов

В голосовании приняли участие более 10 тысяч человек (подробнее)