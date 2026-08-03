Площадь перед "Ареной 2000" в Ярославле стала называться площадью Чемпионов

Фото: Правительство Ярославской области.
В Ярославской области завершилось народное голосование, объявленное после второй победы ХК "Локомотив" в Кубке Гагарина. Жителям региона предложили выбрать улицу, парк или площадь, которую назовут в честь команды.
Более 10 тысяч человек высказали свое мнение. По итогам голосования площадью Чемпионов стала площадь у "Арены 2000".
"Это огромная гордость. Потому что кто чемпионы? Мы чемпионы!", - написал в своем канале МАКС ярославский губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, в здании правительства области установили еще одну звезду в честь "Локомотива". До этого звездами отметили победы хоккеистов в 1997, 2002, 2003 и 2025 годах.
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