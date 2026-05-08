День Победы в Ярославле 9 Мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Ярославле на Советской площади.

Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Ярославле на Советской площади. В 10:00 вынесут Знамя Победы, затем состоится торжественное шествие частей Ярославского гарнизона и пройдут выступления артистов.

В 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской начнется сбор участников шествия «Бессмертный полк». Колонна стартует в 10:30, пройдет по улице Советской до Советской площади. Присоединиться можно с улицы Флотской.

В 11:00 от Советской площади отправится колонна «Машины Победы». Техника проедет по всем районам Ярославля и завершит движение на улице Наумова примерно в 15 часов.

На протяжении всего дня (с 10:00 до 20:30) на территории «Воскресенских казарм» будет работать интерактивная площадка «Весна 45-го года».

С 10:00 до 18:00 по маршруту «Ярославль Главный – Ярославский шинный завод» будет ходить «Победный троллейбус». Он сделает семь рейсов.

В полдень в ДК «Энергетик» начнется квиз «Дорогами Победы» и мастер-класс «Брошь Победы». В это же время во дворце культуры «Нефтяник» стартует праздничная программа «Победа в наших сердцах», а в доме культуры «Радий» - программа «В сердце ты у каждого – Победа!». Во дворце культуры «Магистраль» в 12 часов пройдет концерт «Творческий салют», а в ДК «Красный Перекоп» - концерт «И все о той весне…» и показ фильма «Девочка ищет отца». В 13 часов ярославцев приглашают в ДК «Строитель» на концерт «Мы живем на этой улице».

С 10:00 до 17:00 у Колеса обозрения будет проходить мастер-класс от поэта и художника Александра Шаганова.

С 19:00 до 21:00 ярославцев ждут на Советской площади на концерт «Великой Победе посвящается …». В 21:00 День Победы завершится праздничным салютом на Стрелке.

