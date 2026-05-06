«Бессмертный полк» в Ярославле 9 мая 2026: во сколько шествие, сбор участников

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне по улицам Ярославля пройдет «Бессмертный полк». В других городах региона шествия в этом году не будет.

«Чтобы все желающие смогли принять участие в акции, организуем доставку автобусами жителей других городов и округов", - сказал губернатор Михаил Евраев.

Сбор участников «Бессмертного полка» начнется с 09:30 на пересечении улиц Советской и Республиканской. В 10:30 начнется движение колонны по улице Советской до Советской площади. Присоединиться к шествию можно с улицы Флотской.

Те жители Ярославской области, у которых не будет возможности принять участие в шествии по улицам, могут присоединиться к цифровому «Бессмертном полку», разместив на сайте 2026.polkrf.ru фотографию своего героя.

Заявки принимаются на сайте 2026.polkrf.ru, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».

