Общество8 мая 2026 11:25

Колонна техники «Машины Победы» проедет по Ярославлю 9 мая 2026: время, маршрут

Ярославцам рассказали, по какому маршруту поедет колонна военной техники
Полина ВАЧНАДЗЕ
Фото: Правительство Ярославской области.

Колонна военной техники «Машины Победы» вновь проедет по Ярославлю в День Победы. Стартуют машины в 11 часов 9 Мая от Советской площади, проследует по центру города, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится парад техники в районе 15 часов на улице Наумова.

В составе колонны проедут ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 «катюша», ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы.

Схема движения колонны.

Фото: Правительство Ярославской области.

