Начался поиск инвесторов для восстановления сгоревшей усадьбы Вахромеева в Ярославле

Сгоревшую усадьбу Вахромеева в Ярославле планируют восстановить. Фото: Правительство Ярославской области

Усадьбу Вахромеева на улице Ушинского в Ярославле, которая находится в ведении Министерства культуры РФ, планируют принять в региональную собственность. Об этом ГТРК "Ярославия" рассказал глава региона Михаил Евраев.

- Мы договорились с федеральным центром о том, что заберем это здание на региональный уровень, и уже сейчас начинаем поиск инвесторов для его восстановления, – сообщил Михаил Евраев. – Аналогичная задача по всем объектам культурного наследия – сделать так, чтобы каждый из них нашел своего хозяина, чтобы недостроев и развалюх по всей области не осталось. То же самое касается объектов, которые не имеют статуса объектов культурного наследия, и земельных участков.

Сгоревший 9 сентября особняк 19 века в центре Ярославля, который является объектом культурного наследия, несколько лет пустовал. Ранее здесь находился военкомат, но из-за аварийного состояния здания сотрудников ведомства перевели в другие помещения. Усадьбу облюбовали люди без определенного места жительства. Один из них, по версии следствия, пришел туда переночевать и бросил на пол непотушенную сигарету. Деревянные перекрытия вспыхнули, начался пожар, который 52 сотрудника МЧС тушили больше пяти часов.

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