В Ярославле пожар в усадьбе Вахрамеева тушили больше пяти часов Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 9 сентября, примерно в 20:30 началось возгорание в усадьбе Вахрамеева. Историческое здание располагается в самом центре города – на улице Ушинского, 16. Несколько лет помещение не эксплуатируется.

На место происшествия практические сразу приехали спасатели – с пожаром боролись 52 человека личного состава и 13 единиц техники. Окончательно огонь удалось потушить только через пять часов.

- Ликвидация пожара в 01:46. Пострадавших нет, - отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.