В Ярославле пожар в усадьбе Вахрамеева мог произойти из-за непотушенной сигареты

Объект культурного наследия практически уничтожен. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославле правоохранительные органы установили подозреваемого, который мог устроить пожар в усадьбе Вахрамеева.

Перед тем, как в историческом здании началось возгорание, туда зашел 41-летний мужчина, который планировал остаться с усадьбе с ночевкой. Он закурил, а после – бросил непотушенную сигарету. Из-за нее и начался пожар. Сейчас идет следствие. Известно, что ранее ярославец неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- По постановлению прокурора города уголовное дело передано в отдел органов внутренних дел по Кировскому городскому району для соединения с ранее возбужденным уголовным делом. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ярославля, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ранее ярославец неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Фото: УМВД по Ярославской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Напомним, что пожар в усадьбе Вахрамеева произошел 9 сентября вечером. Пожарные боролись с огнем больше пяти часов и после ликвидации возгорания, выяснилось что объект культурного наследия практически уничтожен.