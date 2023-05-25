Опубликовано видео задержания руководителя ярославского департамента транспорта Татьяны Черемных

Татьяну Черемных задержали у не дома. Кадры оперативной съемки

Опубликовано видео задержания директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных. Сотрудники правоохранительных органов пришли к чиновнице домой утром 24 мая.

- В присутствии вашего супруга в квартиру будет проведен обыск. Вам необходимо незамедлительно проследовать в следственный комитет на допрос. Собирайтесь, пожалуйста, - сообщили сонной Татьяне Черемных следователи.

Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля по май 2023 года Татьяна Черемных и еще несколько подозреваемых получили от предпринимателей деньги за общее покровительство по службе. Руководитель дептранса уже уволена с занимаемой должности.