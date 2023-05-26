Исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ярославской области назначен Мурат Баснукаев

Исполнять обязанности руководителя департамента транспорта Ярославской области будет Мурат Баснукаев. Фото: Правительство Ярославской области

Исполнять обязанности руководителя департамента транспорта Ярославской области будет Мурат Баснукаев. Ранее он занимал должность заместителя директора дептранса.

- Мурат Баснукаев имеет государственные награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в транспортной отрасли, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Исполняющий обязанности директора департамента сейчас проходит обучение в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Он работал в Грозненском Центре ОВД филиала «Аэронавигация Юга» и в АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Место руководителя ярославского дептранса стало вакантным после того, как Татьяну Черемных задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Губернатором региона сразу же было принято решение об ее увольнении.

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В момент задержания она находилась у себя дома (подробнее)