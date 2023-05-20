В Ярославской области ввели карантин по птичьему гриппу

Карантин устанавливается до 21 августа. Фото: Прокуратура Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о введении на территории региона карантина по гриппу птиц. Эпизоотическим очагом является птицефабрика "Романовская" в поселке Фоминское Тутаевского района, где сейчас проходит прокурорская проверка.

Согласно указу, угрожаемой зоной по высокопатогенному гриппу птиц является территория, прилегающая к эпизоотическому очагу в радиусе 10 километров. На территории очага запрещено лечение больных кур, ввоз и вывоз птицы, яиц и пера. Перед въездом на птицефабрику установлен пост ветеринарного контроля.

- Карантин устанавливается до 21 августа. В зону наблюдения вошли город Ярославль, Ярославский, Тутаевский, Большесельский, частично Рыбинский и Даниловский районы, - сообщили глава Тутаевского района Ольга Низова. - Все ответственные службы и департаменты включены в скоординированную работу. Это необходимо для соблюдения Закона Российской Федерации № 4979-I "О ветеринарии".

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