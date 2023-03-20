Слова песни «Никаких больше вечеринок» группы Cream Soda оказались пророческими для ее продюсера Дмитрия Свиргунова

В доме в Диево-Городище музыканты собирались часто.

Поклонники группы Cream Soda сочли слова одной из их песен пророческими. Речь идет о композиции «Никаких больше вечеринок».

- Теплый воздух, быстрая река…

- Мысли клубят под лучами солнца

Я боюсь, что завтра не проснемся

Никаких больше вечеринок

Как сообщает портал soundtimes.ru, композиция «Никаких больше вечеринок» вышла в 2019 году, она вошла в треклист альбома «Комета». Для записи треков музыканты на несколько дней уехали в дом, который находится в Диево-Городище Ярославской области. Он для команды служил своего рода источником вдохновения.

Недалеко от этого дома и произошла трагедия. Ранним утром компания из 10 человек, в которой был и Дмитрий Свиргунов, отправилась гулять по тонкому льду Волги. Лед проломился, пять человек оказались в ледяной воды.

Троих – Дмитрия, его младшего брата Романа и друга Георгия Киселева - тут же затянуло под лед и унесло сильным в это время года течением. 22-летняя Валерия Дерман сумела сама добраться до берега, Аристарха Ухтомского, еще живого, вытащили прибывшие на место сотрудники МЧС. Несмотря на все усилия и спасателей, и медиков, сохранить жизнь 27-летнему мужчине не удалось – он скончался в машине «скорой» по пути в больницу.

Тело Дмитрия Свиргунова водолазы нашли во второй половине дня 20 марта. Его унесли вниз по течению. Поиски Романа Свиргунова и Георгия Киселева продолжаются.

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