К лету на 137 маршрутов должны выйти 600 новых машин. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль начали прибывать новые брендированные автобусы – с 1 апреля они начнут работать на городских маршрутах. Первую партию машин, предназначенную для ООО «Транспорт Ярославии», отправили с подмосковного завода.

- Автобусы оснащены кондиционерами, спутниковыми системами, предусмотрена возможность безналичной оплаты проезда, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

1 апреля «желтые» автобусы выйдут на маршруты №№2к, 4а, 4, 04, 5, 5а, 5б, 8, 11, 013, 14, 15, 19, 021, 28, 33, 041, 41а, 41б, 42, 53, 70, 76, 77 и 99. На них будут работать компании «СтарТранс», «Транспорт Ярославии», «Первая пассажирская компания» и ЯТК-2».

Замена старых автобусов в Ярославле и Ярославском районе будет проходить с апреля по май – каждые две недели планируют обновлять около 20% транспорта. К лету на 137 маршрутов должны выйти 600 новых машин.

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