В Ярославле старые автобусы заменят на новые в течение двух месяцев

Два месяца – апрель и май – понадобятся на то, чтобы заменить все старые автобусы Ярославля и Ярославского района на новые. Фото: Полина Вачнадзе

Два месяца – апрель и май – понадобятся на то, чтобы заменить все старые автобусы Ярославля и Ярославского района на новые, современные. Об этом на встрече с журналистами сказал глава региона Михаил Евраев.

- Начинаем серьезный проект по модернизации транспорта. С 1 апреля по конец мая поэтапно будет происходить замена всего транспорта. Нельзя сделать так, чтобы 700 старых автобусов уехало, а 700 приехало. На заводах сейчас сложная ситуация, связанная с санкциями и импортозамещением, но мы проговорили все вопросы. Могут быть форс-мажоры, - предупредил губернатор региона.

В Ярославле и Ярославском районе будут работать низкопольные автобусы, оформленные в едином стиле, оборудованные электронными табло, камерами, современной системой оплаты.

Грядет и модернизация трамваев города. Подписан договор концессии с московской компанией, которая займется развитием этого общественного транспорта. Инвестиции составят 18 миллиардов рублей. По договору, концессионер будет обязан приобрести почти 50 новых трамваев, модернизировать трамвайные пути, депо, тяговые подстанции и путепроводы. Там, где требуется, будут заменены остановки.

- Также в этом году планируем получить несколько электробусов. Для них будем строить электрозаправки, - уточнил Михаил Евраев.

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Решение о финансировании проекта еще не принято (подробнее)