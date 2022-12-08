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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:13

В Ярославле в следующем году полностью обновят общественный транспорт

Все автобусы будут заменены на низкопольные с кондиционером и видеокамерами
Полина Вачнадзе
Общественный транспорт Ярославля и Ярославского района будет обновлен в следующем году

Общественный транспорт Ярославля и Ярославского района будет обновлен в следующем году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественный транспорт Ярославля и Ярославского района будет обновлен в следующем году. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Михаил Евраев.

- Старый общественный транспорт полностью заменят новые автобусы. Это порядка 700 единиц подвижного состава. Новые машины будут брендированными и современными, - пояснил губернатор.

На смену старым автобусам придут низкопольные, с кондиционерами и видеокамерами. Первый этап модернизации должен начаться 1 апреля и завершиться к 31 мая. Изменения коснутся и системы оплаты проезда. В планах – переход на «безнал». Расплачиваться в общественном транспорте можно будет либо картой, либо через мобильное приложение.

Второй этап модернизации транспорта затронет остальные районы Ярославской области.