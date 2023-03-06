«Первый день реверса выдался сложным»: главы Рыбинска прокомментировал дорожный коллапс в городе

Перераспределения потоков на Дамбу практически не произошло. Фото: Администрация Рыбинска

Утро 6 марта в Рыбинске началось с пробок. Машины выстроились в многокилометровую вереницу из-за введения на Волжском мосту реверсивного движения.

- Первый день реверса по мосту выдался сложным. Перераспределения потоков на Дамбу практически не произошло. Не хотел изначально вмешиваться в работу профессионалов, подрядчиков и ГИБДД, но к 7:30 по итогам многочисленных обращений жителей и данных с камер дал команду максимально пропускать поток со Слипа за счет других направлений в ручном режиме, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По словам градоначальника, сегодня тяжелее остальных пришлось жителям Слипа. Из-за того, что многие водители из Волжского, ГЭСа и Заволжья-1 по привычке поехали по мосту, а не через дамбу, в микрорайоне образовалась пробка.

- Интенсивность движения с Коллективизации не позволила сразу увеличить длительность фазы для Слипа. Добавился, конечно, и субъективный фактор: медленная реакция регулировщиков, медленное прохождение моста многими водителями с дистанцией порой до 50 метром, нарушители, - считает Дмитрий Рудаков.

По словам градоначальника, многие водители сначала встают на улице Горького в правую полосу, а затем пытаются перестроиться в левую. Та же ситуация и на улице Правды.

- Будьте, пожалуйста, внимательны и взаимно вежливы. Один водитель, вставший в правый ряд на улицах Правды или Горького, чтобы вклиниться в поток на мост, может задержать движение на длительное время, - говорит глава города.

Сегодня сотрудники «СпецДорПроекта» настроят программное обеспечение, чтобы более эффективно распределять фазы реверсивного движения со стороны Заволжья.