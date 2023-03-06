Рыбинск встал в многокилометровые пробки из-за ремонта Волжского моста

Из-за ремонта моста Рыбинск встал в пробки. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

В ночь с 5 на 6 марта в Рыбинске из-за ремонта частично перекрыли Волжский мост. Подготовка к началу масштабного ремонта путепровода городские власти начали еще несколько месяцев назад. Были установлены новые светофоры, изменены маршруты движения общественного и личного транспорта. Но многокилометровых пробок избежать все равно не удалось.

- Вот это коллапс подарили нам сегодня с самого утра! Вместо обещанных десяти дополнительных минут люди, чтоб въехать на мост со Слипа, стоят два часа! – пишут в группе «Авто Новости Рыбинск» ВКонтакте. - Регулирование светофорами не то что не отрегулировано, а Слип и расположенные дальше в сторону Демина поселки оказались фактически отрезаны от города. Те, кто доехал до моста, говорят, что очень короткий светофор при въезде на мост с улицы Правды, приоритет тем, кто едет из города за Волгу. А заводы, организации и учебные учреждения в основном все-таки в городе. Стоим в робке, которая начинается на улице Пятилетки за поворотом к бывшей газпромовской заправке. За 45 минут не доехали еще до Лосей. Каждые 10-15 минут проезжаем вперед метров по 15-20. И - никакой возможности маневра!

До работы рыбинцы добирались несколько часов. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

Авторы поста просят рыбинские власти сделать еще одну дорогу через Слип, которая соединила бы Заволжский район с Деминской трассой.

Сейчас, судя по Яндекс.Картам, плотно стоит только Бурлацкая улица и улица Пятилетки. Затруднен проезд у кольца на Большой Казанской. А утром в районе моста, по словам рыбинцев, творился ужас.

- Шли пешком от Слипа до моста, других вариантов нет. Автобус, который приехал на Слип в 6:50 до сих пор стоит в пробке, - пишет около 10 утра Екатерина Щ.

- Умные светофоры оказались безумными. Я ехал с левого один гордо по мосту, по обочине шла толпа народу, а со стороны администрации и края не видать.

- Может начать сигналить всем? Гул будет слышен до Тутаева. Может так хоть что-то поймут…

- Стояли 1 час 15 минут от Каляева, смогли проехать одну остановку.

- За 10 минут – 10 метров.

Подобных сообщений – сотни в рыбинской группе. Горожане опасаются, что такой транспортный коллапс теперь будет происходить ежедневно. Ремонт Волжского моста продлится до 31 июля 2024 года.

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