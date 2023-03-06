В Рыбинске изменят время работы светофоров у Волжского моста

У Волжского моста изменят режим работы светофоров. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ближайшие часы будет изменен режим работы светофоров.

Сегодня, 6 марта, на мосту через Волгу ввели реверсивное движение и город встал в огромную пробку. Вместо обещанных главой Рыбинска 10 минут, дорога на работу у горожан увеличилась на час и больше. Одной из причин дорожного коллапса водители назвали слишком короткую фазу работы светофоры для машин, которые едут со стороны Слипа.

- Специалисты перенастроят пропускной режим. При движении со стороны Слипа на мост в два раза будет увеличена реверсивная фаза, чтобы в утренние часы дать приоритет жителям Заволжья. Мониторинг ситуации ведется постоянно. Обо всех изменениях проинформируем дополнительно, - сообщили в администрации Рыбинска.

Кроме того, принято решение разделить полосы ограждения на улице Правды и Максима Горького на подъезде к мосту. Эта мера необходима для того, чтобы не дать машинам вклиниться в левый поток.

Всю актуальную информацию по организации проезда по Волжскому мосту можно узнать здесь.