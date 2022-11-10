Падение вертолета в Костромской области: что известно о состоянии здоровья пострадавших

В состоянии всех четырех пострадавших при падении вертолета санавиации под Костромой наблюдается положительная динамика

В состоянии всех четырех пострадавших при падении вертолета санавиации под Костромой наблюдается положительная динамика. Как сообщили в правительстве региона, три человека находятся в стабильно тяжелом состоянии, один – в относительно удовлетворительном.

Судя по всему, лучше остальных пострадавших чувствует себя фельдшер Александр. На протяжении тех часов, что длились поиски упавшего Ми-2, он, несмотря на боль от травм, по сотовому телефону поддерживал связь со спасателями.

- Медик продолжают консервативную терапию раннего послеоперационного периода и комплекс плановых диагностических мероприятий для контроля за состоянием больных, - уточнили в правительстве.

Вертолет санитарной авиации, который перевозил 67-летнего пациента с сердечным приступом из Шарьи в Кострому, совершил жесткую посадку вечером 8 ноября. На борту находились пять человек: два пилота, два фельдшера и сам пациент. К сожалению, последний скончался.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся различные экспертизы и анализируются записи черного ящика, изъятого с борта Ми-2. Причины падения вертолета устанавливаются.