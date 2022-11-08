Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Костромской области: один человек погиб, четверо травмированы

Рядом с местом, где мог приземлиться санитарный вертолет, дежурят скорые помощи. ФОТО: правительство Костромской области

В Костромской области сегодня, 8 ноября, совершил жесткую посадку санитарный вертолет Ми-2. На его борту находились пять человек: пациент, два фельдшера и два пилота.

- По предварительным данным, в результате аварии погиб пациент, которого госпитализировали санавиацией. Пилоты и фельдшеры получили травмы, - сообщили в правительстве Костромской области.

Точное место падения вертолета уже установлено, к выжившим медикам и пилотам продвигаются спасатели.

О погибшем на данный момент известно немного. Мужчине было 67 лет, он страдал сердечно-сосудистым заболеванием. На вертолете его должны были оперативно доставить в больницу.

До аэропорта "Сокеркино" вертолет не долетел несколько километров. Причины жесткой посадки будут устанавливаться.

На месте сейчас работают оперативные службы, пять бригад скорой помощи дежурят со стороны трассы Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино.