По факту падения вертолета санитарной авиации в Костромской области возбуждено уголовное дело. ФОТО: СК РФ

По факту падения вертолета санитарной авиации в Костромской области возбуждено уголовное дело. Крушение Ми-2 с двумя членами экипажа и тремя пассажирами на борту, произошло вечером 8 ноября.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим судном, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователями проведен осмотр места происшествия и допросы, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

При падении один человек погиб. Это 67-летний пациент, которого с сердечным приступом должны были доставить из Шарьи в сердечно-сосудистый центр Костромы. Травмы получили пилоты судна и два фельдшера, сопровождавшие больного. Один из пострадавших, по оценке врачей, сейчас находится в очень тяжелом состоянии.

Как проходила спасательная операция, можно узнать здесь.