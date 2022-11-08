Под Костромой завершилась спасательная операция на месте падения вертолета санитарной авиации

Вертолет Ми-2 упал в лес, что сильно затруднило его поиски. ФОТО: Анна АПУРИНА "КП-Кострома"

В Костромской области на месте жесткой посадки вертолета санитарной авиации завершилась спасательная операция.

8 ноября, не долетев несколько километров до аэропорта "Сокеркино", Ми-2 упал в лес. На его поиски спасателям потребовалось около полутора часов: сначала над местом предполагаемого падения кружил вертолет, потом его пришлось посадить из-за низкой облачности. На смену авиации выпустили два мощных квадрокоптера с тепловизорами. Потерпевший крушение вертолет обнаружили недалеко от деревни Щетниково.

Пострадавших пришлось вырезать из фюзеляжа вертолета. ФОТО: Анна АПУРИНА "КП-Кострома"

На борту Ми-2 находились пять человек: два пилота - Анатолий Красногоров и Дмитрий Вишневский, два фельдшера - Александр Полюхов и Алексей Яковлев, а также пациент, которого с инфарктом миокарда должны были доставить в сердечно-сосудистый центр Костромы. Уже в первые минуты после падения стало известно, что 67-летний пациент погиб, а члены экипажа и медики получили серьезные травмы. Все системы вертолета отказали, связь с пострадавшими поддерживали благодаря фельдшеру Александру, на сотовый телефон которого сумели дозвониться.

- Он единственный, с кем удалось установить связь по сотовому телефону, потому что связь с бортом была полностью потеряна. Благодаря его неимоверным усилиям, когда человек получил травму и испытывал тяжелейшую боль, по телефону сообщал, что он слышит сигналы сирен, крики поисковых групп. Ему большое спасибо! Скорость поиска сегодня зависела от этого человека, - написал в своем Telegram-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Когда сотрудники оперативных служб добрались до места падения Ми-2, людей им пришлось вырезать из фюзеляжа самолета. На носилках пострадавших (состояние каждого из них медики оценили как тяжелое) выносили из леса. Там их уже ждали врачи скорой помощи.

Всех пострадавших при жесткой посадке вертолета доставили в больницу. ФОТО: правительство Костромской области

И пилотов, и фельдшеров доставили в городскую больницу Костромы. Сейчас им оказывают помощь.

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