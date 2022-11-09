Один из пострадавших при падении вертолета в Костромской области находится в очень тяжелом состоянии

Пилоты и фельдшеры, пострадавшие при падении Ми-2 в Костромской области, находятся в реанимации. ФОТО: Анна АПУРИНА, "КП-Кострома"

Пилоты и фельдшеры, доставленные в больницу Костромы после падения вертолета санавиации, сейчас находятся в реанимации. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как очень тяжелое, двое в стабильно тяжелом состоянии, один – средней тяжести.

- Все в сознании, двое – на искусственной вентиляции легких. Проведено несколько операций, продолжается консервативная терапия раннего послеоперационного периода. Переливание крови пострадавшим не потребовалось. Одного из фельдшеров, который получил более легкие травмы, сегодня планируют перевести в травматологическое отделение, - сообщили о состоянии больных в правительстве Костромской области.

Жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта «Сокеркино» Костромской области Ми-2 совершил вчера, 8 ноября. Более полутора часов продолжались поиски упавшей в лес техники, на борту которой находились пять человек. Сразу же стало известно, что пациент, которого с сердечным приступом перевозили из Шарьи в Кострому, погиб. Двух пилотов и двух фельдшеров, один из которых постоянно находился на связи со спасателями, вынесли из леса только около 10 вечера.

По факту крушения вертолета следователями Западного межрайонного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело. Черный ящик изъят, образцы топлива получены, назначены экспертизы. Причины падения Ми-2 устанавливаются.

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