Пилота, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-2, доставили в больницу Костромы

Пилота, пострадавшего при падении вертолета, доставили в больницу Костромы. ФОТО: правительство Костромской области

В городскую больницу Костромы доставили одного из пилотов, пострадавшего во время жесткой посадки вертолета санитарной авиации. Падение Ми-2 произошло вечером 8 ноября.

- Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, - сообщили в правительстве Костромской области.

В медучреждении уже готов принять и других пострадавших - второго пилота и двух фельдшеров, которые сопровождали пациента из Шарьи в сердечно-сосудистый центр Костромы. Во время жесткой посадки 67-летний мужчина погиб.

Место, куда упал Ми-2, удалось найти не сразу. На его поиски вылетел вертолет, но его пришлось вернуть на землю из-за низкой облачности. В небо подняли два мощных квадрокоптера. В итоге упавший санитарный вертолет обнаружили недалеко от деревни Щетниково. Эвакуацию выживших членов экипажа и медиков серьезно осложняет то, что место, куда удалось посадить транспорт санавиации, находится глубоко в лесу.

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