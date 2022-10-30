«Он будет помогать нам быть мужественнее»: в Ярославле прошел Вечер памяти Сергея Пускепалиса

Вечер памяти "С любимыми не расставайтесь..." Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле вчера, 29 октября – на сороковой день с даты гибели художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса – прошел Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь».

В театре собрались друзья, коллеги и, конечно, поклонники Сергея Пускепалиса. В зале не было свободного места, зрители на протяжении всего вечера очень эмоционально реагировали на происходящее на сцене – плакали, смеялись и, затаив дыхание, смотрели на архивные кадры, где Сергей Витауто со своей фирменной улыбкой открывает фестивали, вручает награды, наблюдает за репетициями и даже сам что-то показывает актерам, вживаясь в роль.

Труппа Волковского театра Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

ГТРК «Ярославия» представила документальный фильм памяти Сергея Пускепалиса, в котором труппа Волковского театра вспоминала своего любимого худрука и делилась самыми теплыми историями о нем.

Кадр из документального фильма о Сергее Пускепалисе Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Мне нужно было выговориться, и моему любимому Волковскому это было также необходимо. Мы делали фильм с огромной любовью. Я постаралась выразить главную мысль о том, что мы не говорим главные слова в глаза <…>, а потом оказывается, что поздно и сказать уже некому. Мы, таким образом, дали себе шанс сказать эти главные слова, признаться в любви <…>. Надеюсь, мы услышаны, - поделилась автор фильма Марина Ромакина.

После фильма на сцену выходили друзья и коллеги актера: директор Первого русского Герман Громов, который в конце своей речи сказал о Сергее Пускепалисе: «Он будет помогать нам быть мужественнее», актриса Олеся Судзиловская, актер и друг Андрей Мерзликин, ведущий «Первого канала» Виталий Елисеев и многие другие, которые просто не могли не вспомнить добрым словом Сергея Витауто.

Актеры были без театральных костюмов Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Также на сцене были представлены отрывки спектаклей, режиссером которых является Сергей Пускепалис: «…Забыть Герострата!», «Весы», «Предстоящее событие». Актеры были без театральных костюмов, но именно вчера, возможно, их реплики звучали сильнее, чем обычно.

После антракта все желающие могли остаться на предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина», где Сергей Пускепалис снялся вместе с Юрием Ваксманом. Это – одна из последних ролей Сергея. В картине тема смерти поднимается достаточно остро. Кинокритики пишут, что Пускепалис предстал перед зрителем одновременно в двух ролях: страховой агент и «черный человек».

В фойе Первого русского, как и месяц назад, стоит портрет Сергея Витауто, и вновь вокруг него букеты красных роз.