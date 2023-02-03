Жители Пятерки в Ярославле требуют сохранить автобус №44

Жители Пятерки в Ярославле требуют сохранить автобус №44К. ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Жители Пятерки Ярославля, узнав о грядущих изменениях транспортной системы города, взбунтовались. С 15 апреля автобус №44К, который ходит от улицы Чкалова до Торгового переулка и пользуется большим спросом, собираются упразднить. В качестве альтернативы пассажирам предлагают автобус №94С, который будет ходить до 5-го микрорайона. То есть, на смену вместительному транспорту с небольшим интервалом движения придут «Газели», при этом интервал между ними планируют увеличить.

- Сейчас в час-пик автобус №44К заполняется на 80-90%. Жители микрорайона недоумевают, как им придется добираться в такие часы в маленьких «Газелях», - говорит депутат облдумы Елена Кузнецова, к которой ярославцы обратились за помощью.

При этом микрорайон, который всегда был густонаселен, продолжает застраиваться. То есть, количество пассажиров общественного транспорта будет только увеличиваться.

Однако власти в происходящем никакой проблемы не видят. Там считают, что заменить недостающие автобусы вполне могут трамваи.

- Жителям предлагают делать пересадку на площади Карла Макса и платить за проезд два раза. Приобретение проездного на два и более вида транспорта накладно для личного бюджета, - считает депутат. - Получается, что жители Пятерки должны испытывать кучу неудобств, чтобы просто доехать до центра.

Елена Кузнецова планирует направить обращение губернатору региона и в прокуратуру области, чтобы «наверху» постарались решить вопрос с транспортным обеспечением микрорайона.

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