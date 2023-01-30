В правительстве региона рассказали о новой схеме работы ярославских автобусов

На большей части общественного транспорт сохранят нумерацию, привычную пассажирам. Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области во время очередной модернизации транспортной схемы города пообещали сохранить основные автобусные маршруты. Но нововведений не избежать.

Например, автобусы №18 и №49 объединят в один - №49, который будет ходить до улицы Ярославской. Маршрут 32-го автобуса продлят до 15-го микрорайона, а автобус №53 с апреля будет заезжать к ТРК «Ярославский Вернисаж». Маршрут автобуса №41Б также изменится – транспорт будет ходить по улице Попова.

На большей части общественного транспорт сохранят нумерацию, привычную пассажирам. Но не на всех.

- Вводятся маршруты по регулируемым тарифам с индексом «с» - №№40с, 84с, 94с, 97с, 71с. Это необходимо для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан, - так в региональном департаменте транспорта пояснили, для чего нужны изменения.

Автобусы, номера которых начинаются с ноля – 01, 04, 012, 013, 019, 021, 041, 044, 049, 062, 066, 068, 099 – предназначены для перевозки пассажиров в Новый год и в День города. Номера, заканчивающие на букву «п» - 32п, 41п, 78п – пустят в рейсы во время домашних игр хоккейной команды «Локомотив». А автобусы №5а и №5б будут работать в православные праздники.

- Часть действующих маршрутов - №№8, 14, 15, 32, 41а, 53, 76, 99 - получат статус межмуниципальных, исходя из фактического расположения конечных остановочных пунктов за границей городской черты. Пассажирам будет предложено удобное тарифное меню, позволяющее экономить на поездках по всем направлениям, - пообещали в департаменте.