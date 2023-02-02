Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 11:01

В Заволжском районе Ярославля собрались провести реорганизацию дорожного движения

Жители Заволжского и Ярославского районов жалуются на постоянные пробки
Полина Вачнадзе
В Ярославском районе активно идет строительство жилых домов и вопрос организации транспортного потока стоит очень остро.

В Ярославском районе активно идет строительство жилых домов и вопрос организации транспортного потока стоит очень остро.

Фото: Полина Вачнадзе

Руководители Ярославля и Ярославского района провели совместное рабочее совещание. На нем обсудили транспортную проблему, с которой ежедневно сталкиваются люди, проживающие в Заволжском и Ярославском районах.

- Много жителей муниципального района работают в Ярославле. Въезды в город и выезды испытывают большую нагрузку, особенно в утренние и вечерние часы. Необходимо регулировать транспортный поток, - сказал мэр областного центра Артем Молчанов.

Чтобы наладить движение машин, на выезде из поселка Красный Бор на проспект Машиностроителей планируют установить светофор.

- А в перспективе проработаем реорганизацию дорожного движения, с учетом строящихся домов. Постараемся к финансированию привлечь самих застройщиков, - поделился планами мэр Ярославля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области стоимость квартир в новостройках за год выросла на треть

Средняя цена за квадратный метр равняется 86 708 рублям (подробнее)