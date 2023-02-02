В Заволжском районе Ярославля собрались провести реорганизацию дорожного движения

В Ярославском районе активно идет строительство жилых домов и вопрос организации транспортного потока стоит очень остро. Фото: Полина Вачнадзе

Руководители Ярославля и Ярославского района провели совместное рабочее совещание. На нем обсудили транспортную проблему, с которой ежедневно сталкиваются люди, проживающие в Заволжском и Ярославском районах.

- Много жителей муниципального района работают в Ярославле. Въезды в город и выезды испытывают большую нагрузку, особенно в утренние и вечерние часы. Необходимо регулировать транспортный поток, - сказал мэр областного центра Артем Молчанов.

Чтобы наладить движение машин, на выезде из поселка Красный Бор на проспект Машиностроителей планируют установить светофор.

- А в перспективе проработаем реорганизацию дорожного движения, с учетом строящихся домов. Постараемся к финансированию привлечь самих застройщиков, - поделился планами мэр Ярославля.

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