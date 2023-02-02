Прокуратура требует от ярославского правительства найти врачей в Переславскую ЦРБ

Прокуратура Ярославской области проверила, насколько доступна для пациентов Переславской ЦРБ медицинская помощь. Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Ярославской области проверила, насколько доступна для пациентов Переславской ЦРБ медицинская помощь.

В конце осени прошлого года депутат облдумы Сергей Хабибулин рассказал о катастрофической нехватке в клинике медиков, сделав акцент на отсутствие терапевтов и кардиологов. Главный врач ЦРБ Кирилл Харчиков пояснил, что поиск новых сотрудников идет – и через Центр занятости, и с помощью сайтов.

- В лечебном учреждении имеются вакансии медицинского персонала, включая терапевтов, кардиолога, психотерапевта, неонатолога, эндокринолога, что влечет нарушение прав пациентов на своевременное оказание медицинской помощи, - сообщили об итогах проверки в прокуратуре Ярославской области.

При этом, как считают сотрудники ведомства, мер, которые принимает администрация больницы и региональный департамент здравоохранения, для улучшения ситуации недостаточно.

- Заместителю правительства Ярославской области, курирующего вопросы здравоохранения, внесено представление об устранении нарушений. Оно находитс Яна рассмотрении, - уточнили в облпрокуратуре.

Вопрос кадрового обеспечения Переславской ЦРБ прокурор региона поставил на контроль.

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