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Общество2 февраля 2023 14:51

Прокуратура требует от ярославского правительства найти врачей в Переславскую ЦРБ

Из-за нехватки специалистов пациенты не могут получить необходимую медицинскую помощь
Полина Вачнадзе
Прокуратура Ярославской области проверила, насколько доступна для пациентов Переславской ЦРБ медицинская помощь.

Прокуратура Ярославской области проверила, насколько доступна для пациентов Переславской ЦРБ медицинская помощь.

Фото: Ксения Высотина

Прокуратура Ярославской области проверила, насколько доступна для пациентов Переславской ЦРБ медицинская помощь.

В конце осени прошлого года депутат облдумы Сергей Хабибулин рассказал о катастрофической нехватке в клинике медиков, сделав акцент на отсутствие терапевтов и кардиологов. Главный врач ЦРБ Кирилл Харчиков пояснил, что поиск новых сотрудников идет – и через Центр занятости, и с помощью сайтов.

- В лечебном учреждении имеются вакансии медицинского персонала, включая терапевтов, кардиолога, психотерапевта, неонатолога, эндокринолога, что влечет нарушение прав пациентов на своевременное оказание медицинской помощи, - сообщили об итогах проверки в прокуратуре Ярославской области.

При этом, как считают сотрудники ведомства, мер, которые принимает администрация больницы и региональный департамент здравоохранения, для улучшения ситуации недостаточно.

- Заместителю правительства Ярославской области, курирующего вопросы здравоохранения, внесено представление об устранении нарушений. Оно находитс Яна рассмотрении, - уточнили в облпрокуратуре.

Вопрос кадрового обеспечения Переславской ЦРБ прокурор региона поставил на контроль.

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