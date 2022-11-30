Депутат Ярославской облдумы рассказал о катастрофической ситуации с терапевтами в поликлинике Переславля

В поликлинике Переславля не хватает терапевтов. ФОТО: страница Сергея Хабибулина ВКонтакте

В поликлинике Переславля катастрофически не хватает профильных врачей и терапевтов. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин.

- Записаться можно только с большой отсрочкой. И неудивительно, ведь из 22 ставок терапевтов в поликлинике прием ведут всего лишь два врача. То есть, меньше 10%. На многотысячный города, в период эпидемии гриппа и ОРВИ это просто катастрофа, - пишет депутат.

Причиной нехватки терапевтов Сергей Хабибулин назвал отсутствие "ковидных" выплат - после того, как их убрали, зарплаты медиков существенно уменьшились и специалисты начали переходить в другие лечебные учреждения.

- Также отсутствует кардиолог, а средний возраст врачей больницы превышает черту в 60 лет, но молодые врачи идти не хотят. Главврач не бьет тревогу, а лишь дает объявления с отрытыми ставками. Ситуацию немного спасают руководитель поликлиники и еще один врач, садясь на приемы вместо отсутствующих терапевтов. Но это не выход из положения, ведь им еще и свою работу делать надо, - говорит депутат.

Редакция КП-Ярославль обратилась за комментарием по сложившейся ситуации в пресс-службу регионального департамента здравоохранения и фармации. Ждем ответ от ведомства.

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