Главврач Переславской ЦРБ ответил на претензии по поводу количества врачей в больнице

Сейчас в терапевтическом отделении поликлиники со взрослыми пациентами работают семь человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На своей странице ВКонтакте главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о ситуации с кадрами в клинике. Этот пост, судя по всему, ответ на публикацию депутата Ярославской областной Думы Сергея Хабибулина о катастрофической ситуации с терапевтами в поликлинике больницы.

- Кадры. Это действительно очень непростой вопрос для нашей больницы. Сами понимаете - рядом столица и ее высокие зарплаты. Чтобы сохранить коллектив, удержать медиков, мы стараемся держать на достойном уровне оплату их труда. В этом году средняя зарплата у наших медиков более 70 тысяч рублей. Для того, чтобы выплачивать ее нам порой приходится залезать в кредиторку, но мы готовы потерпеть трудности - от этого зависит стабильная работа больницы. В последнее время доходы у врачей несколько снизились, из-за того, чтобы больше не выплачиваются ковидные надбавки. Это повлияло на решение ряда медиков об увольнении, - объясняет ситуации главврач.

По его словам, сейчас в терапевтическом отделении поликлиники со взрослыми пациентами работают семь человек, а не двое, как говорил депутат. Это три участковые врачи-терапевты, два врача общей практики, а также заместитель главного врача по поликлинической работе и заведующий терапевтическим отделением поликлиники взрослых – врач-терапевт. На дом к пациентам выезжают два участковых врача, два фельдшера (еще один врач и один фельдшер сами находятся на больничном), и заведующий терапевтическим отделением.

При этом поиск новых сотрудников продолжается - и через Центр занятости, и ресурсы в Интернете. Идет работа по привлечению молодых специалистов, пишет Кирилл Харчиков.

- В следующем году ожидаем на работу трех врачей-терапевтов участковых, педиатра, оториноларинголога, отфальмолога. При трудоустройстве медицинских работников в случае необходимости мы обеспечиваем сотрудников жильем.Занимаемся и переобучением работающих медиков по дефицитным специальностями, чтобы заполнять дефицит. В общем делаем все возможное, чтобы к нам приходили и оставались надолго, - говорит главный врач ЦРБ.