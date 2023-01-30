В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении поставщика школьного питания

В отношении одного из поставщиков завтраков и обедов в ярославские школы возбуждено уголовное дело. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скандал вокруг школьного питания в Ярославле не только не утихает, а все больше набирает обороты. После проверки, которую провела региональная прокуратура, в отношении одного из поставщиков завтраков и обедов возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В его деятельности выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении продукции в производственном цехе, ее транспортировке и раздаче в ряде школ, - уточнили в ведомстве.

По решению суда, работа производственной базы поставщика была приостановлена.

Кроме того, более 100 нарушений были выявлены и у остальных поставщиков. Возбуждено 60 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц.

- Внесены представления об устранении нарушений образовательным учреждениям и мэру Ярославля. После вмешательства прокуратуры деятельность по организации питания была скорректирована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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