Костромского инспектора будут судить за ненадлежащий контроль за педофилом

В Костроме будут судить инспектора, которая недосмотрела за педофилом Герасимовым.

Инспектора по административному надзору отдела участковых будут судить за халатность. По мнению следствия, из-за пренебрежительного отношения должностного лица к своим обязанностям, педофил Денис Герасимов почувствовал вседозволенность и вместе со своим сообщником изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

Следствие считает, что инспектор знала о систематических нарушениях Герасимовым установленных судом ограничений. Он не находился по месту жительства, периодически уезжал из Костромы, но инспектор бездействовала.

- Это породило у поднадзорного чувства бесконтрольности и безнаказанности, в связи с чем он сменил место жительства. Правоохранительные органы, будучи не осведомленными о смене места жительства поднадзорного лица, не смогли пресечь 4 января 2022 года наступление тяжких последствий в виде смерти малолетней, - сообщили в Свердловском районном суде Костромы.

Инспектор свою вину в совершенном преступлении не признала. Слушание по делу назначено на 03 февраля.

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