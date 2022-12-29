Костромских педофилов, пожизненно осужденных за убийство и изнасилование пятилетней девочки, подозревают в совращении мальчика

Педофилов из Костромы обвиняют еще в одном преступлении - против половой неприкосновенности мальчика. ФОТО: соцсети

Стали известны подробности еще одного уголовного дела, возбужденного в отношении костромича Дениса Герасимова, осужденного на пожизненный срок за убийство пятилетней Вероники Николаевой. Сейчас мужчину обвиняют еще в одном преступлении, на этот раз – против половой неприкосновенности мальчика.

Но, по данным следствия, не только Герасимов участвовал в совращении ребенка. Его подельником и в этом грязном преступлении, по версии правоохранителей, стал Вадим Беляков, тоже получивший пожизненный срок по делу Вероники Николаевой. Есть и третий фигурант – мужчина, который является родственником совращенного мальчика.

- По версии следствия, 45-летний обвиняемый в 2021-2022 годах в Костроме совершал развратные действия в отношении знакомого малолетнего мальчика. Второй обвиняемый в период в 2018-2022 годах, действуя в составе группы лиц со знакомым 26-летним мужчиной, в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, совершал иные действия сексуального характера в отношении этого же знакомого им мальчика, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Костромской области.

Все обвиняемые сейчас находятся под стражей.