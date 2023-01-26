В Ярославской области вынесли приговор таксисту, насмерть отравившему двух женщин

В Переславле-Залесском прошел суд над таксистом, по вине которого погибли две молодые женщины. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Переславле-Залесском прошел суд над таксистом Сергеем С., по вине которого погибли две молодые женщины. Переславец продал им суррогатный алкоголь, содержащий метиловый спирт.

В августе 2021 года водитель такси приобрел у незнакомого мужчины четыре пятилитровые канистры с поддельным коньяком и 16 пятилитровых канистр с прозрачным содержимым. Суррогат мужчина возил в багажнике, а потом на него нашлись покупатели.

Одну канистру купил знакомый водителя по пути на отдых в Казань. В столице Татарстана часть купленного была выпита им и женой, а ночью женщине стало плохо. Почти месяц она провела в больнице, но спасти ее медики не сумели. Не приходя в сознание, женщина скончалась от отравления метиловым спиртом.

Второй жертвой также стала жительница Переславля. Суррогат у таксиста приобрел ее муж. Вечером пара выпила, а утром женщина потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали, но спустя сутки она умерла.

Обе погибшие от метилового спирта женщины были многодетными матерями – у каждой осталось по трое маленьких детей.

Подсудимый таксист во время заседания свою вину признал лишь частично. По его словам, он не раз покупал большие объемы такого алкоголя, который пил сам и продавал приятелям по их просьбе.

- По словам обвиняемого, он не знал, что в составе есть метиловый спирт. Это стало для него шоком. Также в суде Сергей С. извинился перед потерпевшими, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Помимо извинений, переславский таксист должен выплатить мужьям, детям и родителям погибших женщин по 500 тысяч рублей. Общая сумма морального вреда составила пять миллионов. А ближайшие три года мужчина, по вине которого погибли женщины и остались сиротами дети, проведет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.