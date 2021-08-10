"Девушка в коме": трое туристов из Ярославля отравились алкоголем в Казани

Оказалось, что перед отправлением в Казань ярославцы купили у таксиста коньяк. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трое ярославцев - супружеская пара и их друг, отправились в летнее путешествие в Казань. Казалось бы, смена обстановки, теплое солнце и лето, что может помешать отдыху? Но жизненных невзгоды обрушились на отпуск туристов отравлением суррогатным алкоголем.

Оказалось, что перед отправлением в Казань ярославцы купили у таксиста коньяк, который распили в конце первого дня отдыха.

- Было подозрение на то, что все трое отравились суррогатным алкоголем. Мы, сделав анализы, это подтвердили, – рассказала главный токсиколог Минздрава РТ информационному агентству "Татар-информ".

Сейчас 27-летняя девушка находится в коме, муж и друг - в сознании, но в тяжелом состоянии.