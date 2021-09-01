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Происшествия1 сентября 2021 10:56

В Казани умерла ярославна, которая отравилась суррогатным алкоголем

Женщина не приходила в сознание
Полина Вачнадзе
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В Казани умерла ярославна, которая отравилась суррогатным алкоголем

В Казани умерла ярославна, которая отравилась суррогатным алкоголем

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В реанимации больницы Казани скончалась ярославна, которая отравилась суррогатным алкоголем.

- Женщина скончалась рано утром, - сообщила 1 сентября пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Рания Сабирова.

«Паленым» алкоголем отравились три человека – супружеская пара и их друг. Все они поехали в отпуск в Казань, а по пути, еще в Ярославле, купили у таксиста коньяк. Он оказался некачественным.

Ярославцев на «скорой» госпитализировали в больницу. Мужчины хоть и были в тяжелом состоянии, но пришли в сознание. Их уже выписали из больницы, 27-летняя женщина скончалась, так и выйдя из комы.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, который продал ярославцам "паленый" напиток.