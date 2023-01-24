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Общество24 января 2023 9:40

Глава региона рассказал, будут ли изымать участки при строительстве Карабулинской развязки в Ярославле

Решение о финансировании проекта еще не принято
Полина Вачнадзе
Новый мост и Карабулинская развязка необходимы городу для того, чтобы разгрузить транспортные потоки.

Новый мост и Карабулинская развязка необходимы городу для того, чтобы разгрузить транспортные потоки.

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 24 января, губернатор Ярославской области встретился с журналистами. На ней был задан вопрос о Карабулинской развязке и строительстве третьего моста через Волгу.

На данный момент, по словам Михаила Евраева, решение о финансировании строительства не принято.

- Вопрос находится на обсуждении, в этом году, надеюсь, будет разработан проект. Политическое решение есть, теперь главное решить вопрос с финансированием на проектирование, - сказал губернатор.

Также он уточнил, что трасса пройдет не напролом. Число изъятых земельных участков постараются свести к минимуму.

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