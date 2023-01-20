В Иванове установлена личность человека, застрелившего чиновника на улице Кузнецова

Один из участников нападения задержан. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

Подозреваемый в убийстве 32-летнего мужчины на улице Кузнецова в Иванове установлен. По версии следствия, в сотрудника одного из местных департаментов стрелял 27-летний Хачатур Тарханян. Мужчина объявлен в розыск.

Его 22-летний брат, который находился на месте преступления, уже задержан сотрудниками уголовного розыска во время плана "Перехват". Молодой человек подозревается в пособничестве убийству.

- Установлено, что он вместе с Хачатуром Тарханяном приехал на встречу с местным жителем с целью решить имевшийся между ними конфликт. По предварительным данным, именно 27-летний Тарханян выстрелил в оппонента, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Известно, что подозреваемый скрылся на автомобиле «Хендай Солярис».

Хачатур Тарханян объявлен в розыск. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Полиция и региональный СКР просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Хачатура Тарханяна, сообщить по телефонам 02, 48-16-02 или 8-915-832-44-72.

Убийство 32-летнего сотрудника дорожного департамента произошло в Иванове вечером 18 января. В голову мужчины трижды выстрели предположительно из пистолета Макарова.