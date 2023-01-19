В Иванове рядом с управлением полиции застрелили мужчину

Вечером 18 января в Иванове застрелили мужчину. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове около 21:00 18 января застрелили мужчину. Преступление было совершено на улице Кузнецова, недалеко от регионального Управления МВД.

По словам очевидцев, все произошло очень быстро. Мужчина подошел к своей машине, к нему подъехал автомобиль, раздалось два или три выстрела, человек упал. Стрелявший скрылся.

- От полученных травм 32-летний пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Также в ведомстве уточнили, что преступление, скорее всего, носит бытовой характер.

Преступление, скорее всего, носит бытовой характер. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Стреляли, предположительно, из пистолета Макарова прямо в голову. Поэтому шансов выжить у жертвы не было.

Обстоятельства, мотивы и лица, совершившие это особо тяжкое преступление, сейчас устанавливаются.