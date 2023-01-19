В Иванове мужчина был убит тремя выстрелами в голову

Следователи установили личность возможного убийцы. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове установили личность человека, который мог стрелять в 32-летнего мужчину. Убийство произошло вчера, 18 января, на улице Кузнецова.

- В настоящий момент продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего особо тяжкое преступление, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

32-летний ивановец был убит тремя выстрелами в голову. На месте происшествия эксперты обнаружили три гильзы и иные предметы, которые могут помочь в расследовании.

Сейчас проводятся судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы.