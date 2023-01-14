Прогноз погоды на Крещение в Ярославле: в праздник ожидается плюсовая температура

В Крещение в Ярославле ожидается оттепель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле после аномально морозной недели температура воздуха вернулась к своим стандартным показателям. А дальше, по прогнозам синоптиков Центра "Фобос", климатический маятник качнется в сторону тепла.

Завтра, 15 января, ожидается небольшой снег, туман, ночью и днем -1..-3. В первый день рабочей недели похолодает до -7 и усилится ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Во вторник, 17 января, вновь начнет теплеть и пойдет снег. Термометры покажут -2..-4.

- Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, на Крещение прогнозируется оттепель и ветер, осадки в виде мокрого снега с дождем, - сообщили в "Фобосе".

18 января в Ярославле ожидается -1..+1, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. А 19 января при той же температуре воздуха ветер усилится.

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