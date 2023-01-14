В ярославском МЧС рассказали, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение

Купание в ледяной воде для многих ярославцев является значимой частью Крещения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крещение Господне занимает важное место в жизни верующих, купание в ледяной воде для многих ярославцев является значимой частью этого праздника.

В этом году в Ярославской области оборудуют 45 купелей, пять из них – в Ярославле. Сотрудники регионального МЧС подготовили ряд правил, которые необходимо соблюдать, находясь у иорданей. И тогда день Крещения Господня пройдет безопасно и без вреда для здоровья.

Главное правило от спасателей – окунайтесь только в специально оборудованных для этого местах. В этом случае, вам сразу же придут на помощь и сотрудники МЧС, и медики.

Надевайте одежду, которую легко снять и надеть после купания. Обувь должна быть нескользящей и также легкоснимаемой. В мороз важно не тратить время на переодевания и быстро оказаться в тепле.

Перед купанием нужно разогреть тело, сделать разминку. К проруби необходимо подходить аккуратно, не торопиться: дорожка может быть скользкой. Окунаться рекомендуется так, чтобы голова не погружалась в воду. Иначе есть риск сужения сосудов головного мозга. В воде следует находиться не более одной минуты, чтобы избежать переохлаждения. После купания разотритесь махровым полотенцем, выпейте горячий чай и наденьте сухую одежду. Что не рекомендуется делать?

Запрещается купаться в неподготовленных для этого местах, без присмотра работников спасательных и медицинских служб. Также не следует окунаться в прорубь со льда или нырять вниз головой. Не рекомендуется заходить в воду группой более трех человек, а на льду должно находиться не более двадцати. Не оставляйте детей без присмотра! Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения или распивать спиртные напитки во время купания.

Погружение в воду противопоказано людям с заболеваниями мочеполовой, дыхательной, нервной, эндокринной систем, также с сердечно-сосудистыми, кожно-венерическими и воспалительными заболеваниями носоглотки.