Бывшего депутата осудили на 15 лет и 3 месяца строгого режима за организацию нарколаборатории в Ярославской области

Александра Бортникова осудили за организацию нарколаборатории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд вынес приговор бывшему депутату муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Александру Бортникову. Его и двух подельников признали виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере, а также незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств.

Александра Бортникова приговорили к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Такой же срок получил еще один подсудимый, третьему дали 10 лет и 3 месяца «строгача».

Уголовное дело расследовалось сотрудниками СКР по Ярославской области. Было установлено, что нарколаборатория, организованная в одном из домов СНТ Гаврилов-Ямского района, проработала пять месяцев – с сентября 2021 года по январь 2022-го. В январе в помещения, где производили «синтетику», нагрянули оперативники. Наркодельцов задержали. В доме изъяли более 112 килограммов прекурсоров и более 17 килограммов уже произведенных наркотиков.

На тот момент депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников, отец Александра Бортникова, так высказался о случившемся:

- А тем, кто оставляет резкие комментарии в соцсетях, могу сказать лишь одно: пусть сия чаша минует вас…

В региональном отделении партии «Единая Россия» действия Бортникова-младшего назвали «за гранью разумного» и приняли решение об исключении его из своих рядов.